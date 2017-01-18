По результатам расследования инцидента в Княжичах уволены семь правоохранителей - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. По результатам служебного расследования инцидента в Княжичах 7 офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, уволены из Национальной полиции Украины, в отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Следовательно, по информации правоохранителей, снят с должности руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции.
"Также уволены руководители оперативной службы столичного Главка полиции, которые не обеспечили должной коммуникации и обмена информацией между подразделениями, которые находились на месте происшествия. Кроме того, не оценив обстановку, которая сложилась на месте происшествия, указанные должностные лица доложили руководству недостоверную информацию", - сообщили в Нацполиции.
Также должностей лишили ряд руководителей Шевченковского управления полиции, которые ненадлежащим образом проанализировали оперативную информацию, что привело к определению неверного объекта нападения.
"Уволен ответственный от управления полиции охраны, который, прибыв на место происшествия, несвоевременно сообщил о совершении преступления. Вместе с другими от должности отстранен оперуполномоченный Департамента уголовного розыска Нацполиции, который несвоевременно доложил оперативную информацию руководству по подготовке к совершению преступления на территории села Княжичи", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, еще в отношении 9 полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания. В частности, глава Киевской полиции и руководитель Шевченковского районного управления полиции Киева предупреждены о неполном должностном соответствии.
Выводы служебного расследования направлены в Генеральную прокуратуру Украины, которая осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту трагедии. Согласно результатам следствия Генеральной прокуратурой будет предоставлена окончательная оценка действиям полицейских.