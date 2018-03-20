Пересчет субсидий: в Минсоцполитики уточнили сроки

“Автоматический пересчет субсидий на основе доходов людей осуществляется не в апреле, а в мае и октябре”, — отмечается в сообщении.

В министерстве призвали общественность пользоваться официальной информацией и отметили, что органы соцзащиты населения осуществляют переназначение субсидий на новый период ежегодно в мае. Они рассчитывают размер пособия на летний период, а в октябре — на отопительный сезон.

“То есть автоматический перерасчет субсидий на основе доходов людей осуществляется два раза в год — в мае и октябре. В зависимости от индивидуального запроса субсидианта он может осуществляться в другом месяце. Например, человек стал пенсионером или перестал работать и получает один доход пенсию — то он имеет право обратиться с заявлением на перерасчет субсидии, учитывая его актуальные доходы”, - пояснили в Минсоцполитики.

Отмечается, что в апреле будет проводиться перерасчет субсидий не на основе доходов людей, а учитывая то, что апрель — не полный отопительный месяц. Пересчет будет осуществляться на тех же условиях, что в октябре прошлого года, когда назначали “зимние” субсидии. В мае органы соцзащиты будут принимать во внимание доходы людей, полученные в третьем и четвертом кварталах 2017 года.

Напомним, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 на 36%.