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Перерахунок субсидій: у Мінсоцполітики уточнили строки

Перерахунок субсидій: у Мінсоцполітики уточнили строки

Київ • УНН

 • 19613 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Перерахунок субсидій українців здійснюється не в квітні, а в травні та жовтні. Про це повідомили у Мінсоцполітики, спростовуючи інформацію про квітневий перерахунок субсидій, передає УНН.

“Автоматичний перерахунок субсидій на основі доходів людей здійснюється не в квітні, а в травні та жовтні”, — наголошується у повідомленні.

У міністерстві закликали громадськість користуватися офіційною інформацією та зауважили, що органи соцзахисту населення здійснюють перепризначення субсидій на новий період щороку у травні. Вони розраховують розмір допомоги на літній період, а у жовтні — на опалювальний сезон.

“Тобто автоматичний перерахунок субсидій на основі доходів людей здійснюється двічі на рік — у травні та жовтні. Залежно від індивідуального запиту субсидіанта він може здійснюватися в іншому місяці. Наприклад, людина стала пенсіонером чи перестала працювати і отримує один дохід пенсію — то вона має право звернутися із заявою на перерахунок субсидії, враховуючи її актуальні доходи”, — пояснили у Мінсоцполітики.

Зазначається, що у квітні проводитиметься перерахунок субсидій не на основі доходів людей, а враховуючи те, що квітень — не повний опалювальний місяць. Перерахунок здійснюватиметься на тих же умовах, що у жовтні минулого року, коли призначали “зимові” субсидії. У травні органи соцзахисту братимуть до уваги доходи людей, отримані у третьому і четвертому кварталах 2017 року.

Нагадаємо, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 36%.

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