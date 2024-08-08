Переправляли мужчин за границу: в Запорожье разоблачили главу благотворительного фонда и его сообщника

В Запорожье на получении 5 тыс. долл. США разоблачили благотворителя и его пособника, которые способствовали переправке военнообязанных мужчин через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Запорожья председатель благотворительного фонда и его посредник разоблачены и сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

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іЗа данным следствия, подозреваемые организовали преступную схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через госграницу Украины. При содействии благотворительной организации, руководителем которой является один из них, решались вопросы по оформлению документов по опекунству над инвалидом, который нуждается в лечении в странах ЕС. На основании их уклонист под предлогом фиктивного сопровождения человека с недостатками беспрепятственно пересекал государственную границу Украины. Цена такой услуги стоила от 10 до 15 тыс. долларов США.

Правоохранители задержали мужчин в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "на горячем" во время получения первой части оговоренного вознаграждения. По договоренности 5 тыс. долларов США военнообязанный должен был заплатить сразу, остальное - после прохождения таможенного контроля, - сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

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