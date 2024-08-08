Депутата от "ОПЗЖ" из Черкасской области задержали при попытке незаконного пересечения границы со Словакией - СБУ
Киев • УНН
СБУ задержала депутата Чигиринского горсовета от запрещенной ОПЗЖ при попытке незаконно пересечь границу со Словакией. Ему инкриминируют оправдание военных преступлений РФ и распространение враждебной пропаганды.
Вблизи границы со Словакией задержали депутата Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ", который пытался незаконно пересечь границу Украины. Об этом заявили в управлении СБУ в Черкасской области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в марте этого года СБУ сообщила чиновнику о подозрении за оправдание военных преступлений РФ и отрицание вооруженной агрессии против Украины.
Находясь под ночным домашним арестом, он решил сбежать за границу.
На неудачной попытке пересечения украинско-словацкой границы подозреваемый был задержан. Сейчас судом ему избрана усиленная мера пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля
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Дополнение
По данным следствия, фигурант, будучи идеологическим сторонником рашизма, с начала полномасштабного вторжения публично поддерживал политику кремля.
Правоохранители говорят, что мужчина распространял враждебные нарративы относительно общественно-политической ситуации в нашем государстве. Делился в переписках видеороликами, рилсами и месседжами открытой российской пропаганды и враждебных ИПСО.
Также установлено, что он инициативно вышел на связь с бывшим народным депутатом Украины от запрещенной "Партии регионов" Владимиром Олейником, который скрывается от правосудия в РФ
Отмечается, что в сообщениях бывшему "регионалу" он посылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны на территории прифронтовых регионов, чем дискредитировал украинских военных.
Напомним,
Служба безопасности и Национальная полиция задержали молодых людей, которые по указанию агрессора готовили серию поджогов авто украинских воинов.