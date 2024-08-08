Пограничная служба о задержании 48 мужчин в КАМАЗе на границе с Молдовой: "к счастью, таких случаев не много"

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, комментируя задержание 48 мужчин в КАМАЗе на границе с Молдовой, заявил, что таких случаев не много, ведь большинство попыток незаконного пересечения границы фиксируется со стороны небольших групп - по 2-3 человека. Об этом Демченко рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"По-прежнему попытки незаконного пересечения границы продолжаются, и больше всего их происходит по направлению зеленого участка границы, то есть за пределами пунктов пропуска. Если говорить о таких группах, которая задержана в Одесской области, то, к счастью, таких случаев не много, но мы видим дерзость действий организаторов таких схем, когда они фактически обещают людям содействие в незаконном пересечении. Собирают их по дороге к границе, а дальше их делят на меньшие группы, чтобы они были менее заметны, или были случаи, когда и большими группами пытались прорваться через границу. Большинство попыток - это небольшие группы по 2-3 человека, которые следуют к границе, или одиночно", - сказал Демченко.

По его словам, попытки незаконного пересечения границы фиксируются и на пунктах пропуска - с попытками прятаться в конструктивных особенностях транспортных средств, или подкупить пограничников.

"Больше всего попыток (незаконного пересечения границы - ред.) происходит на границе с Молдовой и Румынией", - добавил Демченко.

Напомним

Вчера, 7 августа, недалеко от государственной границы правоохранители заблокировали "КАМАЗ". В кузове грузовика находилось 48 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно попасть в Молдову. В отношении нарушителей составили админпротоколы, грузовик изъяли.