Перезахоронения А.Олеся состоится в воскресенье на Лукьяновском кладбище

"По стечению обстоятельств, именно 29 января, в День памяти Крут, будет прощание и перезахоронение Александра Олеся. В 12:00 будет панихида во Владимирском соборе под руководством Филарета и примерно, исходя из транспортировки с переездом, в 13:30 на Лукьяновском кладбище будет общественное прощание ", - рассказал министр.

Также он отметил, что потомки А.Олеся, проживающие в Канаде, дали разрешение на перезахоронение писателя в Киеве.

Напомним, сегодня, 27 января, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс из Праги с прахом украинского писателя Александра Олеся и его жены.