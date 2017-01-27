Перезахоронения А.Олеся состоится в воскресенье на Лукьяновском кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Перезахоронения праха украинского писателя Александра Олеся состоится в воскресенье 29 января на Лукьяновском кладбище в столице. Об этом во время брифинга сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает корреспондент УНН.
"По стечению обстоятельств, именно 29 января, в День памяти Крут, будет прощание и перезахоронение Александра Олеся. В 12:00 будет панихида во Владимирском соборе под руководством Филарета и примерно, исходя из транспортировки с переездом, в 13:30 на Лукьяновском кладбище будет общественное прощание ", - рассказал министр.
Также он отметил, что потомки А.Олеся, проживающие в Канаде, дали разрешение на перезахоронение писателя в Киеве.
Напомним, сегодня, 27 января, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс из Праги с прахом украинского писателя Александра Олеся и его жены.