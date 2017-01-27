Перепоховання О.Олеся відбудеться у неділю на Лук’янівському кладовищі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Перепоховання праху українського письменника Олександра Олеся відбудеться у неділю 29 січня на Лук’янівському кладовищі у столиці. Про це під час брифінгу повідомив міністр культури України Євген Нищук, передає кореспондент УНН.
“За збігом обставин, саме 29 січня, в День пам’яті Крут, буде прощання і перепоховання Олександра Олеся. У 12 годині буде панахида у Володимирському соборі під проводом Філарета і приблизно, виходячи із транспортування з переїздом, у 13:30 на Лук’янівському цвинтарі буде громадське прощання”, — розповів міністр.
Також він зазначив, що нащадки О.Олеся, які проживають у Канаді, дали дозвіл на перепоховання письменника у Києві.
Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибув авіарейс з Праги з прахом українського письменника Олександра Олеся і його дружини.