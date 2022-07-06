Перемещение военнообязанных: Зеленский поручил отменить необходимость разрешений

Детали

Так, Зеленский объявил свое решение во время доклада Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на закрытом совещании.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в ОП сообщали, что сегодня на заседании с военными Зеленский заслушал доклад Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства.

Отмечалось, что Зеленский поручил упразднить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны.

Напомним

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 5 июля сообщили, что военнообязанные не могут покидать место жительства без разрешения военкомата.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что военное командование в ближайшие дни не будет препятствовать передвижению по регионам военнообязанных, поскольку таких указаний не было.

Впоследствии в Генштабе уточнили, что на передвижение в пределах области — разрешения не нужно, как и на передвижение в пределах города Киева и Киевской области. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение.

После этого в традиционном вечернем обращении Зеленский заметил, что в обществе появилось много споров относительно решения Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. И что видит разные оценки такого решения, что есть непонимание и даже возмущение в обществе.

Зеленский указал, что поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, Главнокомандующему ВСУ доложить ему все детали во время очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 6 июля – одним из пунктов повестки дня. И пообещал народу разобраться с этим. "Прошу в дальнейшем Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", – сказал Зеленский в обращении.

К слову, соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно, что отметили и в Генштабе. Добавив, что в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.