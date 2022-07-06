Переміщення військовозобов'язаних: Зеленський доручив скасувати необхідність дозволів

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Так, Зеленський оголосив своє рішення під час доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на закритій нараді.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на джерела в ОП повідомляли, що сьогодні на засіданні з військовими Зеленський заслухав доповідь Залужного щодо дозволів для військовозобов’язаних покидати межі місць проживання.

Зазначалось, що Зеленський доручив скасувати ухвалений Генштабом ЗСУ порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни.

Нагадаємо

У Генеральному штабі Збройних сил України 5 липня повідомили, що військовозобов'язані не можуть покидати місце проживання без дозволу військкомату.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що військове командування найближчими днями не перешкоджатиме пересуванню по регіонах військовозобов’язаних, оскільки таких вказівок не було.

Згодом у Генштабі уточнили, що на пересування в межах області — дозволу не треба, як і на пересування в межах міста Києва та Київської області. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл.

Після цього у традиційному вечірньому зверненні Зеленський зауважив, що у суспільстві з'явилося багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. І що бачить різні оцінки такого рішення, що є нерозуміння й навіть обурення в суспільстві.

Зеленський вказав, що доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, Головнокомандувачу ЗСУ доповісти йому всі деталі під час чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 6 липня – одним з пунктів порядку денного. І пообіцяв народу розібратися з цим. "Прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень", - сказав Зеленський у зверненні.

До слова, відповідні норми законодавства України діють давно, на чому наголосили і в Генштабі. Додавши, що у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.