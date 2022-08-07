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Перемирие в секторе Газа: исламисты согласились, известно новое время

Перемирие в секторе Газа: исламисты согласились, известно новое время

Киев • УНН

 • 169862 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Террористическая группировка "Исламский джихад" согласилась на перемирие в секторе Газа с Армией обороны Израиля. Предполагается, что оно вступит в силу сегодня в 23:30. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Отмечается, что исламисты выступили с заявлением, в котором подтверждают готовность к перемирию.

Как предполагается, оно вступит в силу сегодня в 23:30. AFP пишет, что источники в Египте подтвердили, что Израиль также согласен на перемирие.

Официального израильского подтверждения соглашения пока не поступало.

Дополнение

Израильские военные самолеты продолжают наносить авиаудары по сектору Газа третий день подряд.

По данным Министерства здравоохранения, по меньшей мере 31 палестинца были убиты, в том числе шестеро детей и четыре женщины, и более 275 человек получили ранения в результате израильского наступления.

Атаки произошли на фоне роста напряженности на палестинских территориях после задержания Бассама аль-Саади, высокопоставленного лидера "Исламского джихада", в ходе израильского рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу в начале этой недели.

Израильская армия заявила, что наступление в Газе может занять неделю. Но глава службы внутренней разведки Израиля Шин Бет в воскресенье рекомендовал прекратить наступление в Газе, заявив, что наступление достигло своих целей, нанеся тяжелый удар по группировке "Исламский джихад".

Ранее сообщалось, что перемирие ожидалось в 20:00, но как выяснилось, представители "Исламского джихада" требовали дополнительных гарантий от Египта, выступающего посредником в урегулировании.

Палестинская администрация заявила, что израильская военная эскалация "перешла все красные линии".

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