Кількість загиблих внаслідок насильства в Газі зросла до 31, у тому числі шестеро дітей

Деталі

Міністерство охорони здоров'я ХАМАС повідомляє, що 265 людей отримали поранення в Газі з початку операції «Світанок» у п'ятницю вдень.

Офіційні особи Гази не повідомляють, скільки із загальної кількості вбитих були пов'язані з терористичними групами.

Ізраїль заперечує свою відповідальність за загибель чотирьох дітей у Джабалії минулої ночі, заявивши, що смертоносний вибух був викликаний ракетою, випущеною палестинськими терористами, яка дала осічку. Офіційні особи Гази кажуть, що дітей було вбито внаслідок ізраїльського удару.

Невдалий запуск ракет публікують соцмережі.

IDF publishes a video showing the failed rocket launch that struck Jabaliya in northern Gaza, killing several Palestinian children. pic.twitter.com/coPa2zTV4u

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 7, 2022

Доповнення

Рада Безпеки ООН проведе екстрене закрите засідання у понеділок, щоб обговорити останню ескалацію між Ізраїлем та палестинським «Ісламським джихадом» у секторі Газа, йдеться у заяві посла Палестини в ООН Ріяд Мансура.

Зустріч була запрошена ОАЕ поряд із Китаєм, Францією, Ірландією та Норвегією.