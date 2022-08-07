Число погибших в результате насилия в Газе возросло до 31, в том числе шестеро детей

Детали

Министерство здравоохранения ХАМАС сообщает, что 265 человек получили ранения в Газе с начала операции «Рассвет» в пятницу днем.

Официальные лица Газы не сообщают, сколько из общего числа убитых были связаны с террористическими группами.

Израиль отрицает свою ответственность за гибель четырех детей в Джабалии минувшей ночью, заявив, что смертоносный взрыв был вызван ракетой, выпущенной палестинскими террористами, давшей осечку. Официальные лица Газы говорят, что дети были убиты в результате израильского удара.

Неудачный запуск ракет публикуют соцсети.

IDF выпустила видео, показывая неприятный лоток, что строчка Jabaliya в северной Gaza, бросая several Palestinian children. pic.twitter.com/coPa2zTV4u

Дополнение

Совет Безопасности ООН проведет экстренное закрытое заседание в понедельник, чтобы обсудить последнюю эскалацию между Израилем и палестинским «Исламским джихадом» в секторе Газа, говорится в заявлении посла Палестины в ООН Рияда Мансура.

Встречу запросили ОАЭ наряду с Китаем, Францией, Ирландией и Норвегией.