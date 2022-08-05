Ізраїль проводить спецоперацію "Світанок". ЦАХАЛ почав завдавати ударів у Газі після 4 днів погроз «Ісламського джихаду»
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили в п'ятницю, що вони почали завдавати ударів по цілям у секторі Газа, через кілька годин після того, як міністр оборони Бені Ганц попередив палестинський ісламський джихад, що Ізраїль вживе заходів, якщо терористична угруповання не відмовиться від своїх намірів. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
Терористичне угруповання з вівторка погрожувало атакувати у відповідь на арешт її лідера на Західному березі, що призвело до перекриття доріг та ізоляції населення в районах поблизу кордону Ізраїлю із секторм Газа.
ЦАХАЛ почав спецоперацію "Світанок", а в тилу введено «особливу ситуацію».
Збори в районах на відстані до 80 кілометрів від Гази були обмежені, а мешканцям прикордонних районів було наказано залишатися поблизу бомбосховищ.
За повідомленнями палестинських ЗМІ, ЦАХАЛ завдав удару по квартирі в семиповерховому будинку на півночі Гази та інших об'єктів у цьому секторі.
За наявними даними, було вбито високопоставленого командира «Ісламського джихаду» Тайсира Джабарі. Повідомляється, що Джабарі змінив Баха Абу аль-Ата на посаді командувача «Ісламського джихаду» у північній частині Гази після його вбивства Ізраїлем у 2019 році.
Що передувало
Напруженість навколо сектора Газа різко зросла після арешту Басама Сааді у місті Дженін у понеділок увечері. З того часу Армія оборони Ізраїлю перекрила маршрути вздовж кордону через побоювання неминучої помсти із застосуванням протитанкових керованих ракет або снайперської атаки з боку «Ісламського джихаду».
У четвер військова дивізія Газа була посилена артилерійськими, інженерними, піхотними, бронетанковими підрозділами та підрозділами спеціального призначення.