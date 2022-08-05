Ізраїль проводить спецоперацію "Світанок". ЦАХАЛ почав завдавати ударів у Газі після 4 днів погроз «Ісламського джихаду»

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 33757 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 66019 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 77180 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 87180 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 85357 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 80855 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 87426 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 229393 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149821 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172612 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 50416 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 85806 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 110494 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 106129 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 64442 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 31147 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 229370 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 503230 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 452465 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 658120 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 14169 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 31843 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 64442 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 110494 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 115475 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Ізраїль проводить спецоперацію "Світанок". ЦАХАЛ почав завдавати ударів у Газі після 4 днів погроз «Ісламського джихаду»

Ізраїль проводить спецоперацію "Світанок". ЦАХАЛ почав завдавати ударів у Газі після 4 днів погроз «Ісламського джихаду»

Київ • УНН

 • 242971 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили в п'ятницю, що вони почали завдавати ударів по цілям у секторі Газа, через кілька годин після того, як міністр оборони Бені Ганц попередив палестинський ісламський джихад, що Ізраїль вживе заходів, якщо терористична угруповання не відмовиться від своїх намірів. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Терористичне угруповання з вівторка погрожувало атакувати у відповідь на арешт її лідера на Західному березі, що призвело до перекриття доріг та ізоляції населення в районах поблизу кордону Ізраїлю із секторм Газа.

ЦАХАЛ почав спецоперацію "Світанок", а в тилу введено «особливу ситуацію».

Збори в районах на відстані до 80 кілометрів від Гази були обмежені, а мешканцям прикордонних районів було наказано залишатися поблизу бомбосховищ.

За повідомленнями палестинських ЗМІ, ЦАХАЛ завдав удару по квартирі в семиповерховому будинку на півночі Гази та інших об'єктів у цьому секторі.

За наявними даними, було вбито високопоставленого командира «Ісламського джихаду» Тайсира Джабарі. Повідомляється, що Джабарі змінив Баха Абу аль-Ата на посаді командувача «Ісламського джихаду» у північній частині Гази після його вбивства Ізраїлем у 2019 році.

Що передувало

Напруженість навколо сектора Газа різко зросла після арешту Басама Сааді у місті Дженін у понеділок увечері. З того часу Армія оборони Ізраїлю перекрила маршрути вздовж кордону через побоювання неминучої помсти із застосуванням протитанкових керованих ракет або снайперської атаки з боку «Ісламського джихаду».

У четвер військова дивізія Газа була посилена артилерійськими, інженерними, піхотними, бронетанковими підрозділами та підрозділами спеціального призначення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33