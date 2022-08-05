Ізраїль проводить спецоперацію "Світанок". ЦАХАЛ почав завдавати ударів у Газі після 4 днів погроз «Ісламського джихаду»

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Терористичне угруповання з вівторка погрожувало атакувати у відповідь на арешт її лідера на Західному березі, що призвело до перекриття доріг та ізоляції населення в районах поблизу кордону Ізраїлю із секторм Газа.

ЦАХАЛ почав спецоперацію "Світанок", а в тилу введено «особливу ситуацію».

Збори в районах на відстані до 80 кілометрів від Гази були обмежені, а мешканцям прикордонних районів було наказано залишатися поблизу бомбосховищ.

За повідомленнями палестинських ЗМІ, ЦАХАЛ завдав удару по квартирі в семиповерховому будинку на півночі Гази та інших об'єктів у цьому секторі.

За наявними даними, було вбито високопоставленого командира «Ісламського джихаду» Тайсира Джабарі. Повідомляється, що Джабарі змінив Баха Абу аль-Ата на посаді командувача «Ісламського джихаду» у північній частині Гази після його вбивства Ізраїлем у 2019 році.

Що передувало

Напруженість навколо сектора Газа різко зросла після арешту Басама Сааді у місті Дженін у понеділок увечері. З того часу Армія оборони Ізраїлю перекрила маршрути вздовж кордону через побоювання неминучої помсти із застосуванням протитанкових керованих ракет або снайперської атаки з боку «Ісламського джихаду».

У четвер військова дивізія Газа була посилена артилерійськими, інженерними, піхотними, бронетанковими підрозділами та підрозділами спеціального призначення.