Израиль проводит спецоперацию "Рассвет". ЦАХАЛ начал наносить удары в Газе после 4 дней угроз «Исламского джихада»
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили в пятницу, что они начали наносить удары по целям в секторе Газа, через несколько часов после того, как министр обороны Бени Ганц предупредил палестинский исламский джихад, что Израиль примет меры, если террористическая группировка не откажется от своих намерений. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Террористическая группировка со вторника угрожала атаковать в ответ на арест ее лидера на Западном берегу, что привело к перекрытию дорог и изоляции населения в районах вблизи границы Израиля с сектором Газа.
ЦАХАЛ начал спецоперацию "Рассвет", а в тылу введено «особую ситуацию».
Собрание в районах на расстоянии до 80 километров от Газы было ограничено, а жителям приграничных районов было приказано оставаться вблизи бомбоубежищ.
По сообщениям палестинских СМИ, ЦАХАЛ нанес удар по квартире в семиэтажном доме на севере Газы и других объектов в этом секторе.
По имеющимся данным, был убит высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. Сообщается, что Джабари сменил Баха Абу аль-Ата в должности командующего «Исламского джихада» в северной части Газы после его убийства Израилем в 2019 году.
Что предшествовало
Напряженность вокруг сектора Газа резко возросла после ареста Басама Саади в городе Дженин в понедельник вечером. С тех пор Армия обороны Израиля перекрыла маршруты вдоль границы из-за опасений неизбежной мести с применением противотанковых управляемых ракет или снайперской атаки со стороны «Исламского джихада».
В четверг военная дивизия Газа была усилена артиллерийскими, инженерными, пехотными, бронетанковыми подразделениями и подразделениями специального назначения.