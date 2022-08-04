Ізраїль перекидає війська та техніку до сектору Газа

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Військові також запровадили обмеження щодо пересування в ізраїльських громадах, прилеглих до сектору Газа.

Вжиті цього тижня заходи також не дозволять мешканцям Гази залишити територію. Тисячі мешканців мають дозвіл на роботу в Ізраїлі.

Сили оборони Ізраїлю повідомляють, що військові збільшать свої сили поблизу сектора Газа на тлі повсюдного закриття доріг через побоювання помсти з боку палестинського терористичного угрупування «Ісламський джихад».

За словами військових, дивізія Газа буде посилена артилерійськими, інженерними, піхотними, бронетанковими та спеціальними силами.

«Сили дивізії Газа останніми днями приведені в стан підвищеної бойової готовності. Ми виявили наміри «Ісламського джихаду» вчинити напади на мешканців та солдатів, у зв'язку з чим розставили блокпости по всьому району», — йдеться в повідомленні, опублікованому Армією оборони Ізраїлю.

«Блокпости триватимуть доти, доки це необхідно. Безпека мешканців понад усе».

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід має провести у четвер додаткові переговори про заходи безпеки, які були запроваджені після рейду сил безпеки у північному районі Західного берега у Дженіні.

Ізраїльські сили затримали Бассема аль-Сааді та його колегу члена «Ісламського джихаду», який має сильну присутність у Газі, зазначає видання. Під час рейду ізраїльські сили застрелили 17-річного палестинця.