Израиль перебрасывает войска и технику в сектор Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Во вторник Израиль закрыл пункты пересечения границы с Газой для товаров и людей, сославшись на опасения репрессий после ареста двух высокопоставленных чиновников палестинского Исламского джихада на оккупированном Западном берегу. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Военные также ввели ограничения по передвижению в израильских общинах, прилегающих к сектору Газа.
Принятые на этой неделе меры также не позволят жителям Газы покинуть территорию. Тысячи жителей имеют разрешение на работу в Израиле.
Силы обороны Израиля сообщают, что военные увеличат свои силы вблизи сектора Газа на фоне повсеместного закрытия дорог из-за опасений мести со стороны палестинской террористической группировки «Исламский джихад».
По словам военных, дивизия Газа будет усилена артиллерийскими, инженерными, пехотными, бронетанковыми и специальными силами.
«Силы дивизии Газа в последние дни приведены в состояние повышенной боевой готовности. Мы обнаружили намерения «Исламского джихада» совершить нападения на жителей и солдат, в связи с чем расставили блокпосты по всему району», — говорится в сообщении, опубликованном Армией обороны Израиля.
«Блокпосты будут продолжаться, пока это необходимо. Безопасность жителей прежде всего».
Премьер-министр Израиля Яир Лапид должен провести в четверг дополнительные переговоры о мерах безопасности, введенных после рейда сил безопасности в северном районе Западного берега в Дженине.
Израильские силы задержали Бассема аль-Саади и его коллегу члена «Исламского джихада», имеющего сильное присутствие в Газе, отмечает издание. В ходе рейда израильские силы застрелили 17-летнего палестинца.