Ізраїльська військова ескалація «перейшла усі червоні лінії» - Палестина

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«Ізраїльська агресія… переходить усі червоні лінії і є спробою Ізраїлю довести ситуацію до ще більшої ескалації та напруженості», — заявив офіційний представник Палестини Набіль Абу Рудейнех у заяві, яку цитує державне інформаційне агентство Wafa.

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Представник закликав міжнародне співтовариство, особливо адміністрацію США, негайно втрутитися, щоб зупинити ізраїльську агресію «поки не стало занадто пізно».

Абу Рудейнех сказав, що президент Палестини Махмуд Аббас докладає зусиль з регіональними та міжнародними сторонами, щоб зупинити ізраїльський наступ.

«Рада Безпеки ООН проведе спеціальне засідання для обговорення нападів на сектор Газа, і вона має виконати свої зобов'язання та зупинити цю агресію», - додав він.

Доповнення

Ізраїльські військові літаки продовжують завдавати авіаударів по сектору Газа третій день поспіль.

За даними Міністерства охорони здоров'я, щонайменше 31 палестинця було вбито, у тому числі шістьох дітей і чотири жінки, і понад 275 осіб отримали поранення в результаті ізраїльського наступу.

Атаки відбулися на тлі зростання напруженості на палестинських територіях після затримання Бассама аль-Сааді, високопоставленого лідера «Ісламського джихаду», в ході ізраїльського рейду в окупованому місті Дженін на Західному березі на початку цього тижня.

Ізраїльська армія заявила, що наступ у Газі може тривати тиждень. Але глава служби внутрішньої розвідки Ізраїлю Шин Бет у неділю рекомендував припинити наступ у Газі, заявивши, що наступ досяг своїх цілей, завдавши важкого удару по угрупованню «Ісламський джихад».