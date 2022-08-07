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Ізраїльська військова ескалація «перейшла усі червоні лінії» - Палестина

Ізраїльська військова ескалація «перейшла усі червоні лінії» - Палестина

Київ • УНН

 • 229737 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Палестинська адміністрація заявила в неділю, що ізраїльська військова ескалація «перейшла усі червоні лінії». Про це УНН інформує посилаючись на агентство Wafa.

Цитата

«Ізраїльська агресія… переходить усі червоні лінії і є спробою Ізраїлю довести ситуацію до ще більшої ескалації та напруженості», — заявив офіційний представник Палестини Набіль Абу Рудейнех у заяві, яку цитує державне інформаційне агентство Wafa.

Деталі

Представник закликав міжнародне співтовариство, особливо адміністрацію США, негайно втрутитися, щоб зупинити ізраїльську агресію «поки не стало занадто пізно».

Абу Рудейнех сказав, що президент Палестини Махмуд Аббас докладає зусиль з регіональними та міжнародними сторонами, щоб зупинити ізраїльський наступ.

«Рада Безпеки ООН проведе спеціальне засідання для обговорення нападів на сектор Газа, і вона має виконати свої зобов'язання та зупинити цю агресію», - додав він.

Доповнення

Ізраїльські військові літаки продовжують завдавати авіаударів по сектору Газа третій день поспіль.

За даними Міністерства охорони здоров'я, щонайменше 31 палестинця було вбито, у тому числі шістьох дітей і чотири жінки, і понад 275 осіб отримали поранення в результаті ізраїльського наступу.

Атаки відбулися на тлі зростання напруженості на палестинських територіях після затримання Бассама аль-Сааді, високопоставленого лідера «Ісламського джихаду», в ході ізраїльського рейду в окупованому місті Дженін на Західному березі на початку цього тижня.

Ізраїльська армія заявила, що наступ у Газі може тривати тиждень. Але глава служби внутрішньої розвідки Ізраїлю Шин Бет у неділю рекомендував припинити наступ у Газі, заявивши, що наступ досяг своїх цілей, завдавши важкого удару по угрупованню «Ісламський джихад».

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