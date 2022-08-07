Израильская военная эскалация «перешла все красные линии» - Палестина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Палестинская администрация заявила в воскресенье, что израильская военная эскалация «перешла все красные линии». Об этом УНН информирует ссылаясь на агентство Wafa.
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«Израильская агрессия… переходит все красные линии и является попыткой Израиля довести ситуацию до еще большей эскалации и напряженности», — заявил официальный представитель Палестины Набиль Абу Рудейнех в заявлении, которое цитирует государственное информационное агентство Wafa.
Детали
Представитель призвал международное сообщество, особенно администрацию США, немедленно вмешаться, чтобы остановить израильскую агрессию «пока не стало слишком поздно».
Абу Рудейнех сказал, что президент Палестины Махмуд Аббас прилагает усилия с региональными и международными сторонами, чтобы остановить израильское наступление.
«Совет Безопасности ООН проведет специальное заседание для обсуждения нападений на сектор Газа, и он должен выполнить свои обязательства и остановить эту агрессию», - добавил он.
Дополнение
Израильские военные самолеты продолжают наносить авиаудары по сектору Газа третий день подряд.
По данным Министерства здравоохранения, по меньшей мере 31 палестинца было убито, в том числе шестерых детей и четыре женщины, и более 275 человек получили ранения в результате израильского наступления.
Атаки произошли на фоне роста напряженности на палестинских территориях после задержания Бассама аль-Саади, высокопоставленного лидера «Исламского джихада», в ходе израильского рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу в начале этой недели.
Израильская армия заявила, что наступление в Газе может занять неделю. Но глава службы внутренней разведки Израиля Шин Бет в воскресенье рекомендовал прекратить наступление в Газе, заявив, что наступление достигло своих целей, нанеся тяжелый удар по группировке «Исламский джихад».