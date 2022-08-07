Перемир'я в секторі Газа: ісламісти погодилися, відомий новий час
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Терористичне угруповання "Ісламський джихад" погодилося на перемир'я в секторі Газа з Армією оборони Ізраїлю. Передбачається, воно набуде чинності сьогодні о 23:30. Про це інформує УНН з посиланням на AFP.
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Наголошується, що ісламісти виступили із заявою, у якій підтверджують готовність до перемир'я.
Як передбачається, воно набуде чинності сьогодні о 23:30. AFP пише, що джерела в Єгипті підтвердили, що Ізраїль також згоден на перемир'я.
Офіційного ізраїльського підтвердження угоди наразі не надходило.
Доповнення
Ізраїльські військові літаки продовжують завдавати авіаударів по сектору Газа третій день поспіль.
За даними Міністерства охорони здоров'я, щонайменше 31 палестинця було вбито, у тому числі шістьох дітей і чотири жінки, і понад 275 осіб отримали поранення в результаті ізраїльського наступу.
Атаки відбулися на тлі зростання напруженості на палестинських територіях після затримання Бассама аль-Сааді, високопоставленого лідера "Ісламського джихаду", в ході ізраїльського рейду в окупованому місті Дженін на Західному березі на початку цього тижня.
Ізраїльська армія заявила, що наступ у Газі може тривати тиждень. Але глава служби внутрішньої розвідки Ізраїлю Шин Бет у неділю рекомендував припинити наступ у Газі, заявивши, що наступ досяг своїх цілей, завдавши важкого удару по угрупованню "Ісламський джихад".
Раніше повідомлялося, що перемир'я очікувалося о 20:00, але як з'ясувалося, представники "Ісламського джихаду" вимагали додаткових гарантій від Єгипту, який виступає посередником у врегулюванні.
Палестинська адміністрація заявила, що ізраїльська військова ескалація "перейшла усі червоні лінії".