Перемир'я в секторі Газа: ісламісти погодилися, відомий новий час

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 44227 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 90467 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 144036 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 144078 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 151900 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 136651 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 110075 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 105508 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 285655 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153331 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 93737 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 62983 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 137025 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 54066 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 34181 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 136993 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 285632 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 550668 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 496232 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 698289 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 20729 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 62983 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 93737 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 137117 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 151084 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Перемир'я в секторі Газа: ісламісти погодилися, відомий новий час

Перемир'я в секторі Газа: ісламісти погодилися, відомий новий час

Київ • УНН

 • 169862 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Терористичне угруповання "Ісламський джихад" погодилося на перемир'я в секторі Газа з Армією оборони Ізраїлю. Передбачається, воно набуде чинності сьогодні о 23:30. Про це інформує УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Наголошується, що ісламісти виступили із заявою, у якій підтверджують готовність до перемир'я.

Як передбачається, воно набуде чинності сьогодні о 23:30. AFP пише, що джерела в Єгипті підтвердили, що Ізраїль також згоден на перемир'я.

Офіційного ізраїльського підтвердження угоди наразі не надходило.

Доповнення

Ізраїльські військові літаки продовжують завдавати авіаударів по сектору Газа третій день поспіль.

За даними Міністерства охорони здоров'я, щонайменше 31 палестинця було вбито, у тому числі шістьох дітей і чотири жінки, і понад 275 осіб отримали поранення в результаті ізраїльського наступу.

Атаки відбулися на тлі зростання напруженості на палестинських територіях після затримання Бассама аль-Сааді, високопоставленого лідера "Ісламського джихаду", в ході ізраїльського рейду в окупованому місті Дженін на Західному березі на початку цього тижня.

Ізраїльська армія заявила, що наступ у Газі може тривати тиждень. Але глава служби внутрішньої розвідки Ізраїлю Шин Бет у неділю рекомендував припинити наступ у Газі, заявивши, що наступ досяг своїх цілей, завдавши важкого удару по угрупованню "Ісламський джихад".

Раніше повідомлялося, що перемир'я очікувалося о 20:00, але як з'ясувалося, представники "Ісламського джихаду" вимагали додаткових гарантій від Єгипту, який виступає посередником у врегулюванні.

Палестинська адміністрація заявила, що ізраїльська військова ескалація "перейшла усі червоні лінії".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45