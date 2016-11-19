Перемирие в Йемене сопровождается обстрелами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Несмотря на то, что в Йемене началось 48-часовое перемирие, обстрелы не прекращаются. Несмотря на то, что боевые действия между верными правительству Йемена войсками, которых поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, и боевиками-хуситами, которых поддерживает Иран, на большинстве фронтов затихли, нарушения все еще имеют место вблизи города Таиз, который в течение нескольких последних месяцев является эпицентром противостояния враждующих сторон, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Как сообщил высокопоставленный офицер правительственных войск в Таизе Кхалед Фадл, уже после вступления перемирия в силу повстанцы-хуситы обстреливали жилые районы города из артиллерии. Представитель правительственных войск в Таизе подчеркнул, что они собираются продолжать соблюдать режим прекращения огня, несмотря на нарушения со стороны хусит. По данным Al Arabiya, в результате обстрелов в Таизе погиб один человек, еще несколько человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Действие перемирие может быть продлено, если повстанцы-хуситы в течение следующих двух днейдней будут его придерживаться и позволят доставить гуманитарную помощь в населенные пункты, говорится в заявлении коалиционных сил, которое было распространено государственным информагентством Саудовской Аравии. Представитель союзнечиских к хуситам сил между тем подтвердил, что они собираются придерживаться перемирия. Сами хуситы сообщение об обстреле ими Таиза пока не комментировали.
Все предыдущие попытки установить в Йемене перемирие, последняя из которых была в октябре, провалились из-за нарушения сторонами режима прекращения огня.
Как сообщал УНН, международная коалиция под руководством Саудовской Аравии объявили о прекращении огня в Йемене , объявив 48-часовое перемирие.