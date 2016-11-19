Перемирие в Йемене сопровождается обстрелами

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Несмотря на то, что в Йемене началось 48-часовое перемирие, обстрелы не прекращаются. Несмотря на то, что боевые действия между верными правительству Йемена войсками, которых поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, и боевиками-хуситами, которых поддерживает Иран, на большинстве фронтов затихли, нарушения все еще имеют место вблизи города Таиз, который в течение нескольких последних месяцев является эпицентром противостояния враждующих сторон, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .