Перемир'я у Ємені супроводжується обстрілами

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 11943 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 25787 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 60579 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 132152 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 195861 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 188970 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210238 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196573 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151920 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152874 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 181387 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 118832 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 27831 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 71248 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 49285 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 473298 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 312540 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 375299 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 487064 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 731738 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 118832 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 181387 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125152 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160188 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183425 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Перемир'я у Ємені супроводжується обстрілами

Перемир'я у Ємені супроводжується обстрілами

Київ • УНН

 • 7598 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Незважаючи на те, що у Ємені розпочалося 48-годинне перемир'я, обстріли не припиняються. Попри те, що бойові дії між вірними уряду Ємену військами, яких підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, та бойовиками-хуситами, яких підтримує Іран, на більшості фронтів затихли, порушення все ще мають місце поблизу міста Таїз, яке протягом кількох останніх місяців є епіцентром протистояння ворогуючих сторін, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Як повідомив високопосадовий офіцер урядових військ у Таїзі Кхалед Фадл, вже після вступу перемир’я у дію повстанці-хусити обстрілювали житлові райони міста з артилерії. Представник урядових військ у Таїзі наголосив, що вони збираються продовжувати дотримуватись режиму припинення вогню, незважаючи на порушення з боку хуситів. За даними Al Arabiya, внаслідок обстрілів у Таїзі загинула одна особа, ще кілька осіб отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.

Дія перемир’я може бути подовжена, якщо повстанці-хусити протягом наступних двох днів його дотримуватимуться та дозволять доставити гуманітарну допомогу до населених пунктів, йдеться у заяві коаліційних сил, яка була поширена державним інформагентством Саудівської Аравії. Речник союзних до хуситів сил тим часом підтвердив, що вони збираються дотримуватись перемир’я. Самі хусити повідомлення про обстріли ними Таїза поки не коментували.

Усі попередні спроби встановити у Ємені перемир’я, остання з яких була в жовтні, провалились через порушення сторонами режиму припинення вогню.

Як повідомляв УНН, міжнародна коаліція під проводом Саудівської Аравії оголосила про припинення вогню в Ємені, оголосивши 48-годинне перемир’я.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84