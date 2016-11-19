Перемир'я у Ємені супроводжується обстрілами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Незважаючи на те, що у Ємені розпочалося 48-годинне перемир'я, обстріли не припиняються. Попри те, що бойові дії між вірними уряду Ємену військами, яких підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, та бойовиками-хуситами, яких підтримує Іран, на більшості фронтів затихли, порушення все ще мають місце поблизу міста Таїз, яке протягом кількох останніх місяців є епіцентром протистояння ворогуючих сторін, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Як повідомив високопосадовий офіцер урядових військ у Таїзі Кхалед Фадл, вже після вступу перемир’я у дію повстанці-хусити обстрілювали житлові райони міста з артилерії. Представник урядових військ у Таїзі наголосив, що вони збираються продовжувати дотримуватись режиму припинення вогню, незважаючи на порушення з боку хуситів. За даними Al Arabiya, внаслідок обстрілів у Таїзі загинула одна особа, ще кілька осіб отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.
Дія перемир’я може бути подовжена, якщо повстанці-хусити протягом наступних двох днів його дотримуватимуться та дозволять доставити гуманітарну допомогу до населених пунктів, йдеться у заяві коаліційних сил, яка була поширена державним інформагентством Саудівської Аравії. Речник союзних до хуситів сил тим часом підтвердив, що вони збираються дотримуватись перемир’я. Самі хусити повідомлення про обстріли ними Таїза поки не коментували.
Усі попередні спроби встановити у Ємені перемир’я, остання з яких була в жовтні, провалились через порушення сторонами режиму припинення вогню.
Як повідомляв УНН, міжнародна коаліція під проводом Саудівської Аравії оголосила про припинення вогню в Ємені, оголосивши 48-годинне перемир’я.