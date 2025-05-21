Переменная облачность и повышенное давление: какой будет погода в Украине 21 мая

В среду, 21 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По данным синоптиков, над территорией Украины будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать уменьшению облачности, поэтому солнце в дневное время будет греть щедрее.

Переменная облачность. В восточных, Днепропетровской и местами Запорожской областях ... днем небольшие кратковременные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ... днем 19-24° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 22-24°.

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