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Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”
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Переменная облачность и повышенное давление: какой будет погода в Украине 21 мая

Киев • УНН

 • 126 просмотра

По данным синоптиков, 21 мая в Украине ожидается переменная облачность. В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях днем небольшие кратковременные дожди.

Переменная облачность и повышенное давление: какой будет погода в Украине 21 мая

В среду, 21 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По данным синоптиков, над территорией Украины будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать уменьшению облачности, поэтому солнце в дневное время будет греть щедрее.

Переменная облачность. В восточных, Днепропетровской и местами Запорожской областях ... днем небольшие кратковременные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ... днем 19-24°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 22-24°.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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