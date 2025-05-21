Мінлива хмарність та підвищений тиск: якою буде погода в Україні 21 травня

У середу, 21 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За даними синоптиків, над територією України формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме зменшенню хмарності, тож сонце денної пори грітиме щедріше.

Мінлива хмарність. У східних, Дніпропетровській та місцями Запорізькій областях ... вдень невеликі короткочасні дощі; на решті території без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура ... вдень 19-24° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в середу буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря - 22-24°.

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