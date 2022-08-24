Переломный момент в войне уже начался – руководитель ГУР

Детали

На вопрос, произошел ли уже в войне прогнозируемый переломный момент, Буданов ответил, что до конца августа еще есть время. Однако он подчеркнул, что раньше взрывов в оккупированном Крыму не было.

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Руководитель ГУР МОУ отметил, что россияне начали понимать, что их армия не такая уж и сильная, системы ПВО не такие хорошие, а армия рф на самом деле не способна защитить временно захваченную украинскую территорию.

Цитата

"Они слишком переоценили свою армию. Это совсем не вторая армия мира, никак не вторая, и даже не четвертая. И расплата придет, и понимание того, что расплата приходит. Вот она как раз и приходит к людям только тогда, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война не где-то там, а это у них. Поэтому переломный момент уже начался", - сказал Буданов.

Дополнение

Буданов в июне сообщал, что переломный момент в борьбе с российской агрессией состоится в августе. К концу года активная фаза боевых действий снизится практически до нуля. Украина вернется к границам 1991 года.