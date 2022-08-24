Переломний момент у війні вже розпочався – керівник ГУР

Деталі

На запитання, чи стався вже у війні прогнозований переломний момент, Буданов відповів, що до кінця серпня ще є час. Проте він підкреслив, що раніше вибухів в окупованому Криму не було.

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Керівник ГУР МОУ зазначив, що росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, системи ППО не такі хороші, а армія рф насправді не здатна захистити тимчасово захоплену українську територію.

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"Вони надто переоцінили свою армію. Це зовсім не друга армія світу, ніяк не друга, і навіть не четверта. І розплата прийде, і розуміння того, що розплата приходить. От вона якраз і приходить до людей тільки тоді, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна не десь там, а це у них. Тому переломний момент вже почався", - сказав Буданов.

Доповнення

Буданов у червні повідомляв, що переломний момент у боротьбі з російською агресією відбудеться у серпні. До кінця року активна фаза бойових дій знизиться практично до нуля. Україна повернеться до кордонів 1991 року.