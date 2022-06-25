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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Переломний момент у війні відбудеться у серпні – Буданов

Переломний момент у війні відбудеться у серпні – Буданов

Київ • УНН

 • 247622 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Переломний момент у боротьбі з російською агресією відбудеться у серпні. До кінця року активна фаза бойових дій знизиться практично до нуля. Україна повернеться до кордонів 1991 року. Про це в ефірі одного з найбільших мовників Великої Британії “ITV news” заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов, передає УНН.

Цитата

“Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. Починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють всьому світові, що починається переломний момент. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому,” – зазначив Буданов.

Деталі

Він підтвердив, що частина успіху української армії у російсько-українській війні зараз залежить від міжнародної підтримки та відзначив нещодавню пропозицію Великобританії про навчання 10 тисяч українських військовослужбовців.

“Підтримка Великої Британії є дуже значною. Це чудовий приклад співпраці та допомоги. путін не досягне успіху. Це трагедія, до якої він привів росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для росії. Нічого іншого”, – заявив керівник української розвідки.

Доповнення

У Головному управлінні розвідки заявили, що ракетні удари з території білорусі – масштабна провокація рф з метою подальшого втягнення білорусі у війну проти України.

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