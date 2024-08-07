Переломы ребер и тупая травма грудной клетки: стала известна причина смерти пленного "азовца" Ищенко

Украинский военнопленный бригады "Азов" Александр Ищенко умер в российском плену из-за тупой травмы грудной клетки. Об этом рассказал заместитель командира бригады Святослав Паламар в Facebook, передает УНН.

Детали

С согласия жены покойного Ищенко, военный опубликовал документ по результатам судебно-медицинской экспертизы, где установили, что Ищенко умер в результате шока, обусловленного множественными переломами ребер и закрытой тупой травмой грудной клетки.

Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте. (...) Об этом случае должны знать все: от США до Китая. Убийства украинских военнопленных должны стать темой номер один в мировых СМИ и на повестке дня международных организаций - заявил Паламар.

Дополнение

31 июля стало известно, что в российском Ростове-на-Дону умер один из пленных украинских военнослужащих полка "Азов" Александр Ищенко. В тот день Ищенко не доставили из СИЗО на судебное заседание, а его адвокат сообщил суду, что военный умер.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, который пообщался с дочерью военного, мужчина умер еще за 9 дней до того.

В связи с этим Уполномоченный ВР по правам человека направил письма в Международный комитет Красного Креста, ООН и уполномоченной по правам человека в РФ, чтобы узнать официальную причину смерти.