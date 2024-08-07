Переломы ребер и тупая травма грудной клетки: стала известна причина смерти пленного "азовца" Ищенко
Киев • УНН
Александр Ищенко, военнопленный бригады 'Азов', умер в российском плену из-за тупой травмы грудной клетки. Заместитель командира бригады призвал мировое сообщество обратить внимание на нарушение Женевской конвенции.
Украинский военнопленный бригады "Азов" Александр Ищенко умер в российском плену из-за тупой травмы грудной клетки. Об этом рассказал заместитель командира бригады Святослав Паламар в Facebook, передает УНН.
Детали
С согласия жены покойного Ищенко, военный опубликовал документ по результатам судебно-медицинской экспертизы, где установили, что Ищенко умер в результате шока, обусловленного множественными переломами ребер и закрытой тупой травмой грудной клетки.
Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте. (...) Об этом случае должны знать все: от США до Китая. Убийства украинских военнопленных должны стать темой номер один в мировых СМИ и на повестке дня международных организаций
Дополнение
31 июля стало известно, что в российском Ростове-на-Дону умер один из пленных украинских военнослужащих полка "Азов" Александр Ищенко. В тот день Ищенко не доставили из СИЗО на судебное заседание, а его адвокат сообщил суду, что военный умер.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, который пообщался с дочерью военного, мужчина умер еще за 9 дней до того.
В связи с этим Уполномоченный ВР по правам человека направил письма в Международный комитет Красного Креста, ООН и уполномоченной по правам человека в РФ, чтобы узнать официальную причину смерти.