Скрывались более полутора лет: ВМС и ГУР в ходе спецоперации вывели с оккупированных территорий двух десантников

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Военно-морские силы ВСУ и Главное управление разведки Минобороны Украины провели успешную спецоперацию и вернули домой двух украинских десантников с временно оккупированной территории, где те находились более полутора лет и скрывались. Об этом сообщили в субботу в ВМС ВСУ, пишет УНН.