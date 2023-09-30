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Скрывались более полутора лет: ВМС и ГУР в ходе спецоперации вывели с оккупированных территорий двух десантников

Скрывались более полутора лет: ВМС и ГУР в ходе спецоперации вывели с оккупированных территорий двух десантников

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Военно-морские силы ВСУ и Главное управление разведки Минобороны Украины провели успешную спецоперацию и вернули домой двух украинских десантников с временно оккупированной территории, где те находились более полутора лет и скрывались. Об этом сообщили в субботу в ВМС ВСУ, пишет УНН.

Детали

"ВМС ВСУ вместе с ГУР МОУ провели успешную спецоперацию по эвакуации двух военнослужащих командования Десантно-штурмовых войск ВСУ с временно оккупированной территории одной из областей Украины", - говорится в сообщении.

Несколько недель назад управление разведки ВМС из оперативных источников получило информацию, что два военнослужащих Десантно-штурмовых войск с начала полномасштабного вторжения находятся на временно оккупированной территории, где участвовали в боях с оккупантами, получили тяжелые ранения и не смогли самостоятельно выйти на подконтрольную Украине территорию.

"Все это время они находились в нелегальном положении и успешно скрывались, благодаря местным жителям", - рассказали в ВМС.

Как сообщается, было принято решение провести специальную операцию по спасению и эвакуации военнослужащих. Ее подготовку и проведение поручили спецподразделению ВМС "Ангелы".

"В сжатые сроки был подготовлен план эвакуации, к реализации которого также привлекли командование ДШВ ВСУ, подразделения которого обеспечивали огневое прикрытие во время выхода группы. Благодаря совместным усилиям на днях двух военнослужащих, которые более полутора лет находились на оккупированной территории, удалось вывести и на подконтрольную Украине территорию", - отметили в ВМС.

В ВМС поблагодарили собратьев из ГУР и ДШВ за участие и помощь. "Каждая жизнь важна", - отметили в ВМС.

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