Переховувалися понад півтора року: ВМС та ГУР під час спецоперації вивели з окупованих територій двох десантників

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"ВМС ЗСУ разом з ГУР МОУ провели успішну спецоперацію по евакуації двох військовослужбовців командування Десантно-штурмових військ ЗСУ з тимчасово окупованої території однієї з областей України", - ідеться у повідомленні.

Декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовці Десантно-штурмових військ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території, де брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію.

"Увесь цей час вони перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися, завдяки місцевим жителям", - розповіли у ВМС.

Як повідомляється, було ухвалено рішення провести спеціальну операцію з порятунку та евакуації військовослужбовців. Її підготовку та проведення доручили спецпідрозділу ВМС "Ангели".

"У стислі терміни був підготовлений план евакуації, до реалізації якого також залучили командування ДШВ ЗСУ, підрозділи якого забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи. Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які більш ніж півтора роки перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію", - зазначив у ВМС.

У ВМС подякували побратимам з ГУР та ДШВ за участь та допомогу. "Кожне життя важливе", - наголосили у ВМС.

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