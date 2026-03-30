Переговоры ВТО сорвались из-за спора вокруг цифровых пошлин

Фото: Reuters

Переговоры во Всемирной торговой организации зашли в тупик после того, как Бразилия заблокировала продление моратория на пошлины для электронной коммерции. Это означает, что действующий запрет на введение пошлин на цифровые товары – в частности, загрузки, программное обеспечение и стриминг – фактически прекратил действие. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Таким образом, страны-члены ВТО теперь формально получают возможность вводить пошлины на электронные передачи, если не будет достигнута новая договоренность.

Срыв переговоров стал еще одним сильным ударом по авторитету ВТО, которая и без того переживает серьезный кризис влияния. Организация все чаще не способна удерживать страны в рамках общих правил, особенно на фоне глобальных торговых конфликтов и новых экономических потрясений.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что стороны просто не успели прийти к согласию, хотя США и Бразилия еще пытались найти компромисс.

США хотели стабильности, Бразилия – больше пространства для маневра

Вашингтон настаивал на долгосрочном или даже постоянном продлении моратория, тогда как Бразилия выступала за более короткий срок и более жесткий пересмотр условий.

Развивающиеся страны объясняют свою позицию просто: они считают, что действующий режим лишает их потенциальных налоговых поступлений, которые можно было бы направить в собственную экономику.

Бизнес получил худший сценарий – неопределенность

Для глобального цифрового рынка это решение создает новый уровень нестабильности. Компании, работающие в сфере цифровых услуг, программного обеспечения и онлайн-контента, теперь рискуют оказаться под новыми налоговыми ударами в разных странах.

Дальнейшие переговоры должны продолжиться уже в Женеве, но сам факт такого провала показывает: мировая торговая система все хуже справляется с новыми реалиями цифровой экономики.

