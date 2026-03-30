Переговори СОТ зірвалися через суперечку навколо цифрових мит

29 березня, 13:23
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
29 березня, 12:02
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборони
Пакистан заявив про готовність організувати переговори між США та Іраном
Пакистан зібрав чотири країни для пошуку виходу з війни у регіоні та назвав переговори продуктивними
Єгипет терміново переорієнтовує імпорт нафти на Лівію через зрив поставок із Кувейту
МАГАТЕ підтвердило серйозні пошкодження іранського ядерного об'єкта в Хондабі
Навіщо росії бойові криголами з "Калібрами", один з яких уразили ЗСУ і яку роль вони мають у війні
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукати
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем'єри
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядів
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІ
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків
Переговори СОТ зірвалися через суперечку навколо цифрових мит

Київ • УНН

 • 2052 перегляди

Переговори СОТ провалилися через позицію Бразилії щодо електронної комерції. Країни отримали право вводити мита на софт, стрімінг та завантаження.

Переговори СОТ зірвалися через суперечку навколо цифрових мит
Фото: Reuters

Переговори у Світовій організації торгівлі зайшли в глухий кут після того, як Бразилія заблокувала продовження мораторію на мита для електронної комерції. Це означає, що чинна заборона на запровадження мит на цифрові товари – зокрема завантаження, програмне забезпечення та стримінг – фактично припинила дію. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Таким чином країни-члени СОТ тепер формально отримують можливість вводити мита на електронні передачі, якщо не буде досягнуто нової домовленості.

Зрив переговорів став ще одним сильним ударом по авторитету СОТ, яка і без того переживає серйозну кризу впливу. Організація дедалі частіше не здатна утримувати країни в межах спільних правил, особливо на тлі глобальних торговельних конфліктів і нових економічних потрясінь.

Генеральна директорка СОТ Нгозі Оконджо-Івеала заявила, що сторони просто не встигли дійти згоди, хоча США та Бразилія ще намагалися знайти компроміс.

США хотіли стабільності, Бразилія – більше простору для маневру

Вашингтон наполягав на довгостроковому або навіть постійному продовженні мораторію, тоді як Бразилія виступала за коротший термін і жорсткіший перегляд умов.

Країни, що розвиваються, пояснюють свою позицію просто: вони вважають, що чинний режим позбавляє їх потенційних податкових надходжень, які можна було б спрямувати у власну економіку.

Бізнес отримав найгірший сценарій – невизначеність

Для глобального цифрового ринку це рішення створює новий рівень нестабільності. Компанії, які працюють у сфері цифрових послуг, програмного забезпечення та онлайн-контенту, тепер ризикують опинитися під новими податковими ударами в різних країнах.

Подальші переговори мають продовжитися вже в Женеві, але сам факт такого провалу показує: світова торгова система дедалі гірше справляється з новими реаліями цифрової економіки.

ЕкономікаСвіт
Державний бюджет
Світова організація торгівлі
Женева
Бразилія
Сполучені Штати Америки