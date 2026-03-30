Переговори СОТ зірвалися через суперечку навколо цифрових мит
Київ • УНН
Переговори СОТ провалилися через позицію Бразилії щодо електронної комерції. Країни отримали право вводити мита на софт, стрімінг та завантаження.
Переговори у Світовій організації торгівлі зайшли в глухий кут після того, як Бразилія заблокувала продовження мораторію на мита для електронної комерції. Це означає, що чинна заборона на запровадження мит на цифрові товари – зокрема завантаження, програмне забезпечення та стримінг – фактично припинила дію. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Таким чином країни-члени СОТ тепер формально отримують можливість вводити мита на електронні передачі, якщо не буде досягнуто нової домовленості.
Зрив переговорів став ще одним сильним ударом по авторитету СОТ, яка і без того переживає серйозну кризу впливу. Організація дедалі частіше не здатна утримувати країни в межах спільних правил, особливо на тлі глобальних торговельних конфліктів і нових економічних потрясінь.
Генеральна директорка СОТ Нгозі Оконджо-Івеала заявила, що сторони просто не встигли дійти згоди, хоча США та Бразилія ще намагалися знайти компроміс.
США хотіли стабільності, Бразилія – більше простору для маневру
Вашингтон наполягав на довгостроковому або навіть постійному продовженні мораторію, тоді як Бразилія виступала за коротший термін і жорсткіший перегляд умов.
Країни, що розвиваються, пояснюють свою позицію просто: вони вважають, що чинний режим позбавляє їх потенційних податкових надходжень, які можна було б спрямувати у власну економіку.
Бізнес отримав найгірший сценарій – невизначеність
Для глобального цифрового ринку це рішення створює новий рівень нестабільності. Компанії, які працюють у сфері цифрових послуг, програмного забезпечення та онлайн-контенту, тепер ризикують опинитися під новими податковими ударами в різних країнах.
Подальші переговори мають продовжитися вже в Женеві, але сам факт такого провалу показує: світова торгова система дедалі гірше справляється з новими реаліями цифрової економіки.
