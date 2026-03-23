Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках

Украинские компании, работающие на международных рынках, все чаще сталкиваются с комплексом налоговых барьеров, которые не только усложняют их деятельность, но и создают риски двойного налогообложения. Несмотря на наличие международных конвенций, призванных предотвращать такие ситуации, на практике бизнес вынужден либо защищаться в судах, либо перестраивать структуру деятельности через иностранные юрисдикции, пишет УНН.

Системная проблема: налоги, валюта и недоверие к юрисдикции

Ключевая проблема украинского бизнеса за рубежом значительно шире, чем просто налогообложение. Она лежит в плоскости валютного регулирования, стабильности финансовой системы и рисков контрактования.

Как объясняет президент Ассоциации налоговых консультантов Дмитрий Михайленко, украинские компании вынуждены работать в условиях постоянной нестабильности, в том числе связанной с войной.

Украина — рискованная страна, и здесь могут каждый час вследствие кризиса уменьшить возможности для расчетов из-за границы. Нестабильность валюты, нестабильность страны, контрактование, риски и все такое прочее — отметил он в комментарии УНН.

В ответ на эти риски бизнес ищет институциональные решения, например, открывает операционные компании в других юрисдикциях.

А это, в свою очередь, влечет за собой новые вопросы. В какой стране застартапиться, чтобы там было умеренное налогообложение. Выбирают в основном Эстонию, Мальту, Кипр, если мы говорим о Европе. Если страны не европейские, то ОАЭ, Сингапур, Гонконг. А во-вторых, когда уже у тебя есть компания за границей, это новые требования уже и украинского законодательства, отчетность контролируемой иностранной компании. Возможность признания ее такой, что имеет постоянное представительство в Украине — добавил Михайленко.

Такой подход, по мнению эксперта, значительно усложняет работу бизнеса за рубежом.

Антиофшорная ловушка: КИК, постоянные представительства и новая фискальная агрессия

Эксперты в области налогообложения отмечают, что создание иностранных структур автоматически запускает механизмы украинского антиофшорного законодательства.

Однако это запускает механизм значительных вызовов для бизнеса. В частности, начинают работать правила контролируемых иностранных компаний (КИК), которые значительно усложняют администрирование бизнеса.

Также появляется риск признания постоянного представительства в Украине, начинает работать трансфертное ценообразование.

Кроме того, возникают проблемы с применением международных конвенций, предусматривающих избежание двойного налогообложения.

По словам старшего аналитика по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслава Черкашина, именно КИК сегодня является проблемой номер один.

КИК регуляция очень обременительна для нас, и, пожалуй, это номер 1 — указывает он в комментарии УНН.

Отдельно налоговый аналитик обращает внимание на изменение подходов налоговых органов к работе с бизнесом, который работает на международных рынках.

Налоговая очень начала интересоваться пониженными ставками по конвенциям (по избежанию двойного налогообложения – ред.), особенно это Нидерланды, Кипр, там где 5%, тогда, когда общая ставка налога на резидентов 15%. Поэтому со временем будет только расти напряжение — прогнозирует Черкашин.

Фактически речь идет о ревизии самой идеи соглашений об избежании двойного налогообложения.

И третий пункт — это 2 законопроекта, которые 4 февраля Минфин подал (на рассмотрение ВРУ – ред.), то есть закручивают гайки по трансфертному ценообразованию и очень будет неприятная история с постоянными представительствами — добавил налоговый аналитик.

Речь идет о проекте Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дальнейшего усовершенствования правил трансфертного ценообразования".

Конвенции есть, но не работают

Украина имеет широкую сеть конвенций об избежании двойного налогообложения с рядом иностранных стран. Они, в частности, предусматривают снижение ставок налога на репатриацию (налог, который Украина удерживает при выплате доходов нерезиденту (иностранной компании или лицу) с источником происхождения из Украины, сюда входят, в частности, дивиденды, роялти и лизинговые платежи) или полное освобождение определенных доходов от налогообложения. Кроме того, в документах предусмотрено разграничение налоговой юрисдикции между странами.

Такой подход должен был бы облегчить работу украинского бизнеса за рубежом.

Однако на практике эти механизмы все чаще ставятся под сомнение контролирующими органами.

Как отмечают эксперты в области налогообложения, проблема заключается в произвольном трактовании норм конвенций, попытках игнорировать статус бенефициарного владельца, а также переоценке экономической сути операций.

В результате даже классические трансграничные платежи, например, дивиденды, роялти, лизинг, становятся предметом судебных споров и уголовных производств.

Проблема двойного налогообложения для украинских компаний, которые сегодня работают за рубежом — это не только юридическая коллизия или ошибочное трактование международных конвенций, а, очевидно, системный кризис взаимодействия государства и бизнеса.

Игнорирование международных конвенций, фискальное давление через переоценку операций, криминализация налоговых споров — все это только усложняет работу бизнеса.

Фактически сейчас государство пытается облагать налогом доходы, которые уже обложены налогом за рубежом и не имеют экономической связи с Украиной, как, например, с "налогом на репатриацию".

Без системного пересмотра подходов к международному налогообложению Украина рискует потерять конкурентоспособность собственного бизнеса на глобальных рынках, что будет стимулировать дальнейший отток компаний в более предсказуемые юрисдикции.