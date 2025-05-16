Переговоры в Стамбуле: делегации рф и Украины взяли паузу - СМИ
Киев • УНН
российская делегация вышла из зала переговоров с Украиной в Стамбуле, взята пауза. Это первые прямые переговоры после 2022 года, но путин отказался принимать участие.
Переговоры россии и Украины в Стамбуле не завершились, делегации взяли паузу, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По данным росСМИ, российская делегация на какое-то время вышла из зала, где проходят переговоры с Украиной в Стамбуле.
Пока не известно, покинет ли российская делегация сегодня Турцию, цитируют росСМИ слова собеседника.
Ранее сообщалось, что встреча делегаций россии и Украины в Стамбуле завершена.
Дополнение
Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45. Переговоры продолжались до ориентировочно 12 часов.
Трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина, которая состоится там же, была запланирована на 12:30. Но российская делегация прибыла на место с опозданием. Встреча стартовала около 13:36.
По данным СМИ, Украина обвинила россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции.
Это первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хотя сам их перед этим предложил, и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.
Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.