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Переговоры в Стамбуле: делегации рф и Украины взяли паузу - СМИ

Киев • УНН

 • 520 просмотра

российская делегация вышла из зала переговоров с Украиной в Стамбуле, взята пауза. Это первые прямые переговоры после 2022 года, но путин отказался принимать участие.

Переговоры в Стамбуле: делегации рф и Украины взяли паузу - СМИ

Переговоры россии и Украины в Стамбуле не завершились, делегации взяли паузу, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, российская делегация на какое-то время вышла из зала, где проходят переговоры с Украиной в Стамбуле.

Пока не известно, покинет ли российская делегация сегодня Турцию, цитируют росСМИ слова собеседника.

Ранее сообщалось, что встреча делегаций россии и Украины в Стамбуле завершена.

Дополнение

Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45. Переговоры продолжались до ориентировочно 12 часов.

Трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина, которая состоится там же, была запланирована на 12:30. Но российская делегация прибыла на место с опозданием. Встреча стартовала около 13:36.

По данным СМИ, Украина обвинила россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции.

Это первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хотя сам их перед этим предложил, и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Стамбул
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