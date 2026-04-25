Переговоры США и Ирана в Пакистане сорвались еще до начала, глава МИД Ирана покинул Исламабад
Киев • УНН
Запланированные переговоры между США и Ираном в Пакистане не состоялись, фактически сорвавшись еще до начала. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи покинул Исламабад, а президент США Дональд Трамп отменил визит своих представителей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
По данным источников, иранский дипломат покинул Пакистан в субботу вечером. Тем временем Трамп заявил, что поручил своим посланникам не отправляться в Исламабад.
Если они хотят поговорить, им нужно лишь позвонить
Причины срыва
Переговоры должны были стать продолжением предыдущих контактов между сторонами, однако Тегеран выразил недоверие к Вашингтону на фоне блокады иранских портов и напряженности вокруг Ормузского пролива.
Иран настаивал, что переговоры должны проходить в непрямом формате.
Позиции сторон
Арагчи заявил, что Иран готов к дипломатии, но ожидает подтверждения серьезности намерений США.
Еще предстоит убедиться, что США действительно серьезно относятся к дипломатии
Тем временем иранские военные предупредили о "решительном ответе" в случае дальнейших действий США, включая морскую блокаду.
Пакистан выступал посредником в попытках восстановить диалог между сторонами.
