Переговоры США и Ирана в Пакистане сорвались еще до начала, глава МИД Ирана покинул Исламабад

Запланированные переговоры между США и Ираном в Пакистане не состоялись, фактически сорвавшись еще до начала. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи покинул Исламабад, а президент США Дональд Трамп отменил визит своих представителей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным источников, иранский дипломат покинул Пакистан в субботу вечером. Тем временем Трамп заявил, что поручил своим посланникам не отправляться в Исламабад.

Если они хотят поговорить, им нужно лишь позвонить – отметил он.

Причины срыва

Переговоры должны были стать продолжением предыдущих контактов между сторонами, однако Тегеран выразил недоверие к Вашингтону на фоне блокады иранских портов и напряженности вокруг Ормузского пролива.

Иран настаивал, что переговоры должны проходить в непрямом формате.

Позиции сторон

Арагчи заявил, что Иран готов к дипломатии, но ожидает подтверждения серьезности намерений США.

Еще предстоит убедиться, что США действительно серьезно относятся к дипломатии – написал он.

Тем временем иранские военные предупредили о "решительном ответе" в случае дальнейших действий США, включая морскую блокаду.

Пакистан выступал посредником в попытках восстановить диалог между сторонами.

Трамп отменил визит представителей США в Пакистан для переговоров с Ираном - СМИ