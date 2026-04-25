Трамп отменил визит представителей США в Пакистан для переговоров с Ираном - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку своих представителей в Пакистан, где планировалась встреча с иранской стороной. Об этом он сообщил в интервью Fox News, пишет УНН.

Речь идет о возможном визите Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, который должен был состояться в рамках дипломатических контактов по ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп не уточнил причин такого решения, однако подтвердил, что поездка была отменена.

Я сказал своим людям некоторое время назад, когда они уже собирались вылетать: Нет, вы не будете лететь 18 часов туда. Все козыри у нас. Они (иранская сторона - ред.) могут позвонить нам в любой момент, но вы больше не будете совершать 18-часовые перелеты, чтобы сидеть и обсуждать ничего