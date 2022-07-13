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Переговоры по вступлению в ЕС будут сложными, однако решение найти можно – Кулеба

Переговоры по вступлению в ЕС будут сложными, однако решение найти можно – Кулеба

Киев • УНН

 • 124138 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Переговоры по вступлению в Европейский Союз будут сложными из-за разных интересов. Однако если есть желание найти политическое решение, Украина станет членом ЕС, несмотря на войну. Об этом в интервью изданию El Pais заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

“Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась, и мы хотим освободить нашу территорию… Переговоры о вступлении в ЕС будут очень сложными из-за разных интересов, однако искусство дипломатии состоит в том, чтобы найти баланс. Членство Украины сделает ЕС более сильным", – заявил министр.

Детали

Кулеба подчеркнул, что Европа насчитывает множество конфликтов, которые остаются под покровом бесконечных переговоров.

Министр привел в пример Испанию, которая является членом Европейского союза и имеет открытый конфликт из-за Гибралтара с Великобританией. Он добавил, что Кипр является членом ЕС при том, что остров разделен с Турцией.

Поэтому, если есть желание найти политическое решение, то для Украины найдется способ стать членом ЕС даже при оккупации части территорий, подчеркнул глава МИД.

Дополнение

17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

19 июня Верховная Рада приняла обращение к странам-членам Европейского Союза о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

23 июня Украина официально стала кандидатом в члены ЕС.

1 июля президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали совместное заявление о полноценном членстве Украины в Европейском Союзе.

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