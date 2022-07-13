Переговори щодо вступу в ЄС будуть складними, однак рішення знайти можна – Кулеба

Цитата

“Очевидно, ми хочемо, щоб війна закінчилася, і ми хочемо звільнити нашу територію… Переговори про вступ до ЄС будуть дуже складними через різні інтереси, однак мистецтво дипломатії полягає в тому, щоб знайти баланс. Членство України зробить ЄС сильнішим", – заявив міністр.

Деталі

Кулеба наголосив, що Європа нараховує безліч конфліктів, які залишаються під покровом нескінченних переговорів.

Міністр привів у приклад Іспанію, яка є членом Європейського союзу та має відкритий конфлікт через Гібралтар з Великою Британією. Він додав, що Кіпр є членом ЄС при тому, що острів розділений з Туреччиною.

Тому, якщо є бажання знайти політичне рішення, то для України знайдуть спосіб стати членом ЄС навіть під час окупації частини територій, підкреслив очільник МЗС.

Доповнення

17 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європейська комісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС.

19 червня Верховна Рада ухвалила звернення до країн-членів Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.

1 липня президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо повноцінного членства України в Європейському Союзі.