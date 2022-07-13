Переговори щодо вступу в ЄС будуть складними, однак рішення знайти можна – Кулеба

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 44143 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 90391 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 143973 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 144018 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 151842 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 136620 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 110046 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 105501 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 285618 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153329 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 93678 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 62924 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 136933 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 54020 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 34083 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 136933 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 285613 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 550647 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 496212 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 698271 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 20703 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 62924 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 93678 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 137100 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 151070 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Переговори щодо вступу в ЄС будуть складними, однак рішення знайти можна – Кулеба

Переговори щодо вступу в ЄС будуть складними, однак рішення знайти можна – Кулеба

Київ • УНН

 • 124144 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Переговори щодо вступу до Європейського Союзу будуть складними через різні інтереси. Однак, якщо є бажання знайти політичне рішення, Україна стане членом ЄС, попри війну. Про це в інтерв’ю виданню El Pais заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

“Очевидно, ми хочемо, щоб війна закінчилася, і ми хочемо звільнити нашу територію… Переговори про вступ до ЄС будуть дуже складними через різні інтереси, однак мистецтво дипломатії полягає в тому, щоб знайти баланс. Членство України зробить ЄС сильнішим", – заявив міністр.

Деталі

Кулеба наголосив, що Європа нараховує безліч конфліктів, які залишаються під покровом нескінченних переговорів.

Міністр привів у приклад Іспанію, яка є членом Європейського союзу та має відкритий конфлікт через Гібралтар з Великою Британією. Він додав, що Кіпр є членом ЄС при тому, що острів розділений з Туреччиною.

Тому, якщо є бажання знайти політичне рішення, то для України знайдуть спосіб стати членом ЄС навіть під час окупації частини територій, підкреслив очільник МЗС.

Доповнення

17 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європейська комісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС.

19 червня Верховна Рада ухвалила звернення до країн-членів Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.

1 липня президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо повноцінного членства України в Європейському Союзі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45