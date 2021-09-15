Переговоры по транзиту газа продолжаются: Украина изложила свою позицию Германии

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“Мы очень четко объяснили, во-первых, что это не вопрос, будет ли „Газпром“ в будущем использовать газ как геополитическое оружие. Мы показали конкретные примеры, как Газпром сейчас использует газ как геополитическую оружие против Украины и против Европы, и рекордные цены в Европе об этом свидетельствуют. Потому что Газпром искусственно ограничивает поставки газа, в частности из Украины”, — сказал Витренко в эфире одного из телеканалов.

Детали

По его словам, украинская сторона на переговорах четко объяснила свою юридическую позицию относительно сертификации Nord Stream AG как оператора газопровода “Северный поток-2”.

“Мы объяснили, что для того чтобы была обеспечена полное соответствие европейскому законодательству, о которых говорит сама Германия и США в заявлении этих стран, должна быть обеспечена честная, справедливая конкуренция, что означает, что все компании, прежде всего европейские, должны получить доступ, недискриминационный, так же как Газпром, ко всем газопроводам, объединяющим Россию и ЕС”, — отметил он.

“И также указали на то, что европейские компании конкретные, с которыми мы разговаривали, они как раз хотят продолжать транзит через Украину, они хотят получать газ на границе Украина-Россия, и затем самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину”, — добавил руководитель НАК .

Также по его словам Украина напомнила, что “в свое время рассказывали”, что оба “Северных потока”, строятся для дополнительных объемов газа, которые должны идти в Европу.

“Мы сейчас говорим — если речь идет о дополнительных объемах, то пусть те объемы которые сейчас идут через Украину, будут сохранены, а не перенесены на „Северный поток-2“, как об этом говорит Россия. Те объемы, которые сейчас идут через Украину в контракте с Газпромом, они должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на очень долгую перспективу. Соответственно, мы должны таким образом получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен”, — пояснил Витренко.

Он добавил, что Украина готова вести переговоры о продлении транзитного контракта с Газпромом, но само по себе это продолжение не является гарантией сохранения транзита через Украину.

Что это за переговоры?

По словам директора интегрированных коммуникаций НАК Максима Белявского, круглый стол, который прошел сегодня, состоялся в рамках немецко-украинского энергетического партнерства. Переговоры проходили в гостинице “Интерконтиненталь”.

“Об этих переговорах было договорено еще во время визита украинской делегации в июле в ФРГ. Также об этих переговорах договаривались в рамках трехсторонних переговоров (Украина-Германия-США)”, — сказал собеседник УНН.

Он не исключил, что к концу месяца может состояться еще один круглый стол.

“Еще одним из результатов этих переговоров стало подписание меморандума между НАК „Нафтогаз“ и RWE, немецкой компанией по развитию водородных проектов”, — добавил Белявский.

Добавим

“Газпром” сообщил о завершении строительства газопровода “Северный поток-2” утром 10 сентября.



В то же время, “поток” пока не будет запущен в эксплуатацию. Оператору все еще требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Заметим, что, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, правительство Германии поддерживает проект “Северный поток-2”, но при этом видит свою задачу в сохранении транзита газа через Украину.