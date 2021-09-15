Переговори щодо транзиту газу тривають: Україна виклала свою позицію Німеччині

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У середу в Києві відбулись перемовини у рамках німецько-українського енергетичного партнерства. Українська сторона на переговорах підняла тему сертифікації Nord Stream AG, продовження транзиту та довгострокових контрактів з європейськими компаніями, передає УНН з посиланням на керівника НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка.

Цитата

“Ми дуже чітко пояснили, по-перше, що це не питання, чи буде „Газпром“ у майбутньому використовувати газ як геополітичну зброю. Ми показали конкретні приклади, як Газпром зараз використовує газ як геополітичну зброю проти України і проти Європи, і рекордні ціни в Європі про це свідчать. Тому що Газпром штучно обмежує поставки газу, зокрема через Україну”, — сказав Вітренко в ефірі одного з телеканалів.

Деталі

З його слів, українська сторона на переговорах чітко пояснила власну юридичну позицію стосовно сертифікації Nord Stream AG як оператора газопроводу “Північний потік −2”.

“Ми пояснили, що для того щоб була забезпечена повна відповідність європейському законодавству, про які каже сама Німеччина і США у відповідній заяві цих країн, має бути забезпечена чесна, справедлива конкуренція, що означає, що всі компанії, насамперед європейські, мають отримати доступ, недискримінаційний, такий самий як Газпром, до всіх газопроводів, що поєднують Росію і ЄС”, — зазначив він.

“І також вказали на те, що європейські компанії конкретні, з якими ми розмовляли, вони як раз хочуть продовжувати транзит через Україну, вони хочуть отримувати газ на кордоні Україна-Росія, і потім самотужки замовляти транзитні потужності через Україну”, — додав керівник НАК.

Також з його слів Україна нагадала, що “свого часу розповідали”, що обидва “Північні потоки”, будуються для додаткових обсягів газу, які мають йти в Європу.

“Ми зараз кажемо — якщо мова йде про додаткові обсяги, то нехай ті обсяги які зараз йдуть через Україну, будуть збережені, а не перенесені на „Північний потік-2“, як про це каже Росія. Ті обсяги, які зараз йдуть через Україну в контракті з Газпромом, вони мають бути перенесені в контракти з європейськими компаніями на дуже довгу перспективу. Відповідно, ми маємо таким чином отримати гарантії того, що транзит через Україну буде збережений”, — пояснив Вітренко.

Він додав, що Україна готова вести перемовини про продовження транзитного контракту з Газпромом, але саме по собі це продовження не є гарантією збереження транзиту через Україну.

Що це за переговори?

За словами директора інтегрованих комунікацій НАК Максима Білявського, круглий стіл, що пройшов сьогодні, відбувся у рамках німецько-українського енергетичного партнерства. Переговори проходили у готелі “Інтерконтиненталь”.

“Про ці перемовини було домовлено ще під час візиту української делегації у липні до ФРН. Також про ці перемовини домовлялись у рамках трьохсторонніх перемовин (Україна-Німеччина-США)”, — сказав співрозмовник УНН.

Він не виключив, що до кінця місяця може відбутись ще один круглий стіл.

“Ще одним з результатів цих перемовин стало підписання меморандуму між НАК „Нафтогаз“ та RWE, німецькою компанією з розвитку водневих проектів”, — додав Білявський.

Додамо

“Газпром” повідомив про завершення будівництва газопроводу “Північний потік-2” вранці 10 вересня.

У той же час, “потік” поки не буде запущений в експлуатацію. Оператору все ще необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Зауважимо, що, за словами канцлера ФРН Ангели Меркель, уряд Німеччини підтримує проект “Північний потік-2”, але при цьому бачить своє завдання в збереженні транзиту газу через Україну.

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