Переговоры Порошенко и Эрдогана длились около часа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры, которые длились около часа. Об этом сообщает турецкое издание Анадолу, передает УНН.
"В Стамбуле завершилась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Петра Порошенко. Переговоры прошли в резиденции главы Турецкого государства «Мабейн» во дворце «Йылдыз» и длились 1 час 15 минут", - говорится в сообщении.
Напомним, П.Порошенко в Стамбуле встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
После переговоров должно пройти седьмое заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня. По результатам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.
Как сообщал УНН, ранее Президент встретился с Вселенским патриархом в Стамбуле. П.Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое касается создания независимой украинской церкви.
Напомним, 3 ноября П.Порошенко начал свой визит в Турцию. В частности, в Стамбульском университете украинскому президенту присвоили звание почетного доктора политических наук.