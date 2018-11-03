Порошенко начал встречу с Эрдоганом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в Twitter Главы государства, передает УНН.
"Рад встрече с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важно, что мы поддерживаем регулярные и плодотворные контакты с руководством Турецкой Республики", - говорится в сообщении.
По данным АП, встреча происходит во дворце Buyuk Mabeyn. После общения состоится седьмое заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.
По результатам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.
Как сообщал УНН, ранее Президент встретился с Вселенским патриархом в Стамбуле. П.Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое касается создания независимой украинской церкви.
Напомним, 3 ноября П.Порошенко начал свой визит в Турцию. В частности, в Стамбульском университете украинскому президенту присвоили звание почетного доктора политических наук.
Президент Украины Петр Порошенко 3-4 ноября будет находиться с официальным визитом в Турции, где примет участие в заседании Стратегического совета высокого уровня и проведет переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.