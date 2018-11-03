Порошенко почав зустріч з Ердоганом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це йдеться у Twitter Глави держави, передає УНН.
"Радий зустрічі із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Надзвичайно важливо, що ми підтримуємо регулярні та плідні контакти з керівництвом Турецької Республіки", - сказано у повідомленні.
За даними АП, зустріч відбувається в палаці Buyuk Mabeyn. Після спілкування відбудеться сьоме засідання Українсько-турецької стратегічної ради високого рівня.
За результатами переговорів заплановано підписання двосторонніх документів.
Як повідомляв УНН, раніше Президент зустрівся з Вселенським патріархом у Стамбулі. П.Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацію і взаємодію, яка стосується створення незалежної української церкви.
Нагадаємо, 3 листопада П.Порошенко розпочав свій візит до Туреччини. Зокрема, у Стамбульського університету українському президенту присвоїли звання почесного доктора політичних наук.
Президент України Петро Порошенко 3-4 листопада перебуватиме з офіційним візитом у Туреччині, де візьме участь у засіданні Стратегічної ради високого рівня та проведе перемовини з Президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом.