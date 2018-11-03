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Переговори Порошенка і Ердогана тривали близько години

Переговори Порошенка і Ердогана тривали близько години

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президенти України і Туреччини Петро Порошенко і Реджеп Тайіп Ердоган завершили переговори, які тривали близько години. Про це повідомляє турецьке видання Анадолу, передає УНН.

“У Стамбулі завершилася зустріч президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і президента України Петра Порошенка. Переговори пройшли в резиденції глави Турецької держави „Мабейн“ в палаці „Йилдиз“ і тривали 1 годину 15 хвилин”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, П.Порошенко в Стамбулі зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Після переговорів має відбутися сьоме засідання Українсько-турецької стратегічної ради високого рівня. За результатами переговорів заплановано підписання двосторонніх документів.

Як повідомляв УНН, раніше Президент зустрівся з Вселенським патріархом у Стамбулі. П.Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію, яке стосується створення незалежної української церкви.

Нагадаємо, 3 листопада П.Порошенко почав свій візит до Туреччини. Зокрема, в Стамбульському університеті українському президенту присвоїли звання почесного доктора політичних наук.

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