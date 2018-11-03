Переговори Порошенка і Ердогана тривали близько години
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президенти України і Туреччини Петро Порошенко і Реджеп Тайіп Ердоган завершили переговори, які тривали близько години. Про це повідомляє турецьке видання Анадолу, передає УНН.
“У Стамбулі завершилася зустріч президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і президента України Петра Порошенка. Переговори пройшли в резиденції глави Турецької держави „Мабейн“ в палаці „Йилдиз“ і тривали 1 годину 15 хвилин”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, П.Порошенко в Стамбулі зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.
Після переговорів має відбутися сьоме засідання Українсько-турецької стратегічної ради високого рівня. За результатами переговорів заплановано підписання двосторонніх документів.
Як повідомляв УНН, раніше Президент зустрівся з Вселенським патріархом у Стамбулі. П.Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію, яке стосується створення незалежної української церкви.
Нагадаємо, 3 листопада П.Порошенко почав свій візит до Туреччини. Зокрема, в Стамбульському університеті українському президенту присвоїли звання почесного доктора політичних наук.