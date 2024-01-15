Переговоры по формуле мира: дипломаты Глобального Юга призвали Украину учитывать "беспокойство россии"

Во время четвертого раунда переговоров по формуле мира, часть чиновников из Глобального Юга призвала Киев прислушаться к беспокойству россии. Об этом на условиях анонимности журналистам "Радио Свобода" рассказали чиновники ЕС, передает УНН.

Детали

Хотя партнеры по Глобальному Югу в целом выразили сочувствие судьбе украинцев и их страданиям, некоторые подчеркнули необходимость учитывать беспокойство россии - говорится в сообщении.

Впрочем, чиновники не стали указывать кто именно из участников встречи предлагал учитывать позицию рф.

Отмечается, что в ответ украинская сторона, как сообщили неназванные чиновники ЕС, приводила примеры прошлого диалога и международных соглашений с россией, которые она нарушила.

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Зато участники, представлявшие Африку, подчеркнули "важность посланного Украиной сообщения, что хулиганы не всегда побеждают, и более широкую нестабильность, которую действия России вносят, например, в Сахель и прилегающие регионы".

Дополнение

Вместе с тем западные партнеры Украины выразили однозначную поддержку ее мирного плана и призвали представителей Глобального Юга "четко объяснить россии важность соблюдения устава ООН и его основных принципов в интересах глобальной безопасности".

Также Евросоюз подтвердил свою поддержку принципов мирного плана президента Владимира Зеленского "с уверенностью, что следующий Европейский совет примет необходимое решение по пакету экономической поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро".

Что касается продовольственной безопасности, линии солидарности ЕС пока позволили передать около 60 миллионов тонн зерна и продуктов, а недавний морской коридор после того, как Украина восстановила контроль над своими территориальными водами, позволил экспортировать 9 миллионов тонн продуктов питания - резюмировали неназванные чиновники.

Напомним,

Вчера, 14 января, в Давосе состоялась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира. Участники говорили в частности о согласовании формата проведения Глобального саммита мира.