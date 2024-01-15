Переговори щодо формули миру: дипломати Глобального Півдня закликали Україну зважати на "занепокоєння росії"
Київ • УНН
Деякі представники країн Глобального Півдня запропонували Україні врахувати занепокоєння росії у мирних переговорах.
Під час четвертого раунду переговорів щодо формули миру, частина посадовців з Глобального Півдня закликала Київ дослухатись до занепокоєння росії. Про це на умовах анонімності журналістам "Радіо Свобода" розповіли посадовці ЄС, передає УНН.
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Хоча партнери з Глобального Півдня загалом висловили співчуття долі українців і їхнім стражданням, деякі підкреслили необхідність зважати на занепокоєння Росії
Втім, чиновники не стали зазначати хто саме з учасників зустрічі пропонував враховувати позицію рф.
Зазначається, що у відповідь українська сторона, як повідомили неназвані посадовці ЄС, наводила приклади минулого діалогу і міжнародних угод із Росією, які вона порушувала.
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Натомість учасники, що представляли Африку, підкреслили "важливість надісланого Україною повідомлення про те, що хулігани не завжди перемагають, і ширшу нестабільність, яку дії росії вносять, наприклад, у Сахель і прилеглі регіони".
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Разом з тим західні партнери України висловили однозначну підтримку її мирного плану й закликали представників Глобального Півдня "чітко пояснити Росії важливість дотримання статуту ООН і його основних принципів в інтересах глобальної безпеки".
Також Євросоюз підтвердив свою підтримку принципів мирного плану президента Володимира Зеленського "з упевненістю, що наступна Європейська рада ухвалить необхідне рішення щодо пакету економічної підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро".
Що стосується продовольчої безпеки, лінії солідарності ЄС наразі дозволили передати близько 60 мільйонів тонн зерна і продуктів, а нещодавній морський коридор після того, як Україна відновила контроль над своїми територіальними водами, дозволив експортувати 9 мільйонів тонн продуктів харчування
Нагадаємо
Вчора, 14 січня, в Давосі відбулась четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Учасники говорили зокрема про узгодження формату проведення Глобального саміту миру.