"Переедем машиной": израильские судьи требуют защиты главы Верховного суда после угроз чиновника

$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 января, 13:04 • 32148 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 46016 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 40279 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 38734 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 140909 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 139626 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 50426 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 42963 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 36866 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 29810 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.9м/с
78%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 20328 просмотра
В Словакии заявили, что Украина никогда не будет в НАТО1 января, 18:30 • 6208 просмотра
«6-7» признан самым раздражающим сленгом 2025 года по версии американского университета1 января, 18:47 • 11320 просмотра
Россия официально призвала США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 11 января, 20:06 • 5644 просмотра
"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине23:07 • 7688 просмотра
публикации
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 20343 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 39500 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 140903 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 82153 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 108858 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Тайвань
Польша
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 25462 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 33937 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 34728 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 82153 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 34024 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
ТикТок
YouTube
Truth Social

"Переедем машиной": израильские судьи требуют защиты главы Верховного суда после угроз чиновника

Киев • УНН

 • 0 просмотра

143 судьи Израиля, включая всех действующих и бывших председателей судов, выразили обеспокоенность по поводу безопасности главы Верховного суда Ицхака Амита. Это произошло после угроз в его адрес от министра финансов Бецалеля Смотрича, который назвал Амита "жестоким, хищным тоталитаристом".

"Переедем машиной": израильские судьи требуют защиты главы Верховного суда после угроз чиновника

Судьи и бизнесмены Израиля выразили обеспокоенность безопасностью председателя Верховного суда страны Ицхака Амита после угроз в его адрес одним из чиновников, что стало очередным этапом обострения конфликта между исполнительной и судебной ветвями власти. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что в открытом письме, подписанном 143 судьями, включая всех действующих и бывших председателей судов, они предупредили, что действия правительства "представляют угрозу демократическим основам страны", и выразили обеспокоенность "личной безопасностью главного судьи Ицхака Амита".

Они обратились в правоохранительные органы с просьбой "обеспечить любой ценой его безопасность и благополучие, а также безопасность и благополучие всех израильских судей

- пишет издание.

Контекст

Ранее на этой неделе министр финансов Израиля Бецалель Смотрич раскритиковал Амита, сказав: "Мы его переедем машиной", назвав его "жестоким, хищным тоталитаристом, лишающим Израиль демократии".

Смотрич заявил, что "не может использовать более вежливые слова, чтобы выразить боль и разочарование из-за правонарушений верховным судьей в отношении правительства и народа".

Напомним

Министерство обороны Израиля опровергло намерения правительства восстанавливать гражданские поселения в секторе Газа, заявив, что военное присутствие будет сугубо безопасного характера.

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда: Нетаньяху подписал историческую декларацию26.12.25, 20:03 • 6635 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Израиль