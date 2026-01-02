"Переедем машиной": израильские судьи требуют защиты главы Верховного суда после угроз чиновника

Судьи и бизнесмены Израиля выразили обеспокоенность безопасностью председателя Верховного суда страны Ицхака Амита после угроз в его адрес одним из чиновников, что стало очередным этапом обострения конфликта между исполнительной и судебной ветвями власти. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что в открытом письме, подписанном 143 судьями, включая всех действующих и бывших председателей судов, они предупредили, что действия правительства "представляют угрозу демократическим основам страны", и выразили обеспокоенность "личной безопасностью главного судьи Ицхака Амита".

Они обратились в правоохранительные органы с просьбой "обеспечить любой ценой его безопасность и благополучие, а также безопасность и благополучие всех израильских судей - пишет издание.

Контекст

Ранее на этой неделе министр финансов Израиля Бецалель Смотрич раскритиковал Амита, сказав: "Мы его переедем машиной", назвав его "жестоким, хищным тоталитаристом, лишающим Израиль демократии".

Смотрич заявил, что "не может использовать более вежливые слова, чтобы выразить боль и разочарование из-за правонарушений верховным судьей в отношении правительства и народа".

Напомним

Министерство обороны Израиля опровергло намерения правительства восстанавливать гражданские поселения в секторе Газа, заявив, что военное присутствие будет сугубо безопасного характера.

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда: Нетаньяху подписал историческую декларацию