"Переїдемо машиною": ізраїльські судді вимагають захисту голови Верховного суду після погроз урядовця

$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 січня, 13:04 • 32156 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 46043 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 40298 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 38753 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 140935 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 139638 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 50432 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 42963 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 36866 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29810 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.9м/с
78%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 20328 перегляди
У Словаччині заявили, що Україна ніколи не буде в НАТО1 січня, 18:30 • 6208 перегляди
"6-7" визнано найдратівливішим сленгом 2025 року за версією американського університету1 січня, 18:47 • 11320 перегляди
росія офіційно закликала США припинити переслідування нафтового танкера Bella 11 січня, 20:06 • 5644 перегляди
"Нехай крадуть, але не у Чехії": спікер парламенту виступив проти постачання зброї Україні23:07 • 7688 перегляди
Публікації
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 20365 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 39512 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 140927 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 82167 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 108870 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Тайвань
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 25466 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 33942 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 34733 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 82171 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 34028 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
TikTok
YouTube
Truth Social

"Переїдемо машиною": ізраїльські судді вимагають захисту голови Верховного суду після погроз урядовця

Київ • УНН

 • 0 перегляди

143 судді Ізраїлю, включаючи всіх діючих та колишніх голів судів, висловили занепокоєння щодо безпеки голови Верховного суду Іцхака Аміта. Це сталося після погроз на його адресу від міністра фінансів Бецалеля Смотрича, який назвав Аміта "жорстоким, хижацьким тоталітаристом".

"Переїдемо машиною": ізраїльські судді вимагають захисту голови Верховного суду після погроз урядовця

Судді та бізнесмени Ізраїлю висловили занепокоєння безпекою голови Верховного суду країни Іцхака Аміта після погроз на його адресу одним із урядовців, що стало черговим етапом загострення конфлікту між виконавчою та судовою гілками влади. Про це пише Bloomberg, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що у відкритому листі, підписаному 143 суддями, включаючи всіх діючих та колишніх голів судів, вони попередили, що дії уряду "становлять загрозу демократичним основам країни", та висловили стурбованість щодо "особистої безпеки головного судді Іцхака Аміта".

Вони звернулися до правоохоронних органів з проханням "забезпечити будь-якою ціною його безпеку та благополуччя, а також безпеку та благополуччя всіх ізраїльських суддів

- пише видання.

Контекст

Раніше цього тижня міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич розкритикував Аміта, сказавши: "Ми його переїдемо машиною", назвавши його "жорстоким, хижацьким тоталітаристом, який позбавляє Ізраїль демократії".

Смотрич заявив, що "не може використовувати більш чемні слова, щоб висловити біль та розчарування через правопорушення верховним суддею щодо уряду та народу".

Нагадаємо

Міністерство оборони Ізраїлю заперечило наміри уряду відновлювати цивільні поселення в секторі Газа, заявивши, що військова присутність буде суто безпекового характеру.

Ізраїль першим у світі визнав незалежність Сомаліленду: Нетаньягу підписав історичну декларацію26.12.25, 20:03 • 6635 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Ізраїль