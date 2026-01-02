"Переїдемо машиною": ізраїльські судді вимагають захисту голови Верховного суду після погроз урядовця

Судді та бізнесмени Ізраїлю висловили занепокоєння безпекою голови Верховного суду країни Іцхака Аміта після погроз на його адресу одним із урядовців, що стало черговим етапом загострення конфлікту між виконавчою та судовою гілками влади. Про це пише Bloomberg, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що у відкритому листі, підписаному 143 суддями, включаючи всіх діючих та колишніх голів судів, вони попередили, що дії уряду "становлять загрозу демократичним основам країни", та висловили стурбованість щодо "особистої безпеки головного судді Іцхака Аміта".

Вони звернулися до правоохоронних органів з проханням "забезпечити будь-якою ціною його безпеку та благополуччя, а також безпеку та благополуччя всіх ізраїльських суддів - пише видання.

Контекст

Раніше цього тижня міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич розкритикував Аміта, сказавши: "Ми його переїдемо машиною", назвавши його "жорстоким, хижацьким тоталітаристом, який позбавляє Ізраїль демократії".

Смотрич заявив, що "не може використовувати більш чемні слова, щоб висловити біль та розчарування через правопорушення верховним суддею щодо уряду та народу".

Нагадаємо

