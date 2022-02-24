Пригород Харькова обстреляли неуправляемыми ракетами "Смерч"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. По пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч". Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале, информирует УНН.
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"Русские врут! По пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч". Информацию о погибших и раненых уточняют", - написал Геращенко.
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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
В ряде городов Украины ориентировочно с 5 утра были слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.
Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине.