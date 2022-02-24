Передмістя Харкова обстріляли некерованими ракетами "Смерч"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. По передмістю Харкова було завдано удару некерованими ракетами "Смерч". Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.
Цитата
"Росіяни брешуть! По передмістю Харкова було завдано удару некерованими ракетами "Смерч". Інформацію про загиблих та поранених уточнюють", - написав Геращенко.
Додамо
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.
У низці міст України орієнтовно з 5 ранку було чутно вибухи. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, вибухи у Києві та Харкові були від ракетних ударів.
Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану в Україні.